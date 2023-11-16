Яким повинен бути живіт вагітної

Лікарі кажуть, що під час вагітності жінки можуть відчувати важкість у шлунку, твердість живота з одного боку тощо. Це цілком нормальні явища.

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Зазвичай лікарям важко сказати, чому саме живіт є твердим або м'яким, адже це залежить від багатьох факторів. На ранніх етапах причиною може бути розтягнення м'язів кора або черевної порожнини.

До 13 тижня вагітності матка ще перебуває всередині тазу. Це м'я, яким може відчуватися "важким",

– розповіла Крістін Ґревз, доктор медичних наук, акушер-гінеколог клініки Вінні Палмер.

Що стосується зміни стану живота – твердий або м'який, то це відбувається через "сутички" Брекстона-Хікса. Це скорочення матки, які відбуваються на другому та третьому триместрах вагітності. У такий спосіб організм починає готувати себе до пологів, тож особливо хвилюватися не варто.

Це повинно виглядати так, що живіт впродовж хвилини стає твердим, після чого настає розслаблення. Втім, якщо у вас виникають найменші сумніви, то краще одразу повідомити своєму лікарю.

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