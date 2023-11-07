Дитячий садочок – це неймовірний досвід для кожної дитини, повідомляє 24 Канал. Усім батькам вкрай важливо попіклуватися, аби діти його отримали та підготувалися до викликів, які можуть виникнути у подальшому житті.

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Саме у дитячому садочку діти навчаються активної соціальної та емоційної взаємодії. Йдеться про здатність мислити, використовувати і розпізнавати мову, брати участь у спільних іграх, боротися за лідерство тощо.

Окрім того, в дітей чудово розвиваються моторні навички завдяки іграм, мистецтву, танцям, музиці та рухам, які є невід'ємними у житті кожного дитячого садка. Часто дітям доводиться працювати на результат разом, що є чи найбільш важливим вмінням, яке супроводжуватиме їх усе життя.

Дитячий садочок – важливий період у житті кожної людини / Фото Pixabay

Також дослідження показали, що в дитячому садочку у дітей покращується фізичний та емоційний стан, прогресує вміння виражати свої емоції та будувати логічні конструкції. Діти стають впевненими у собі, більш незалежними та цілеспрямованими, з бажанням розвивати свої здібності.

Соціалізація та розуміння себе і своєї ролі у групі – дуже важливі характеристики, які можна здобути у дитячому садочку. Без них подальше шкільне, а згодом і доросле життя буде сповнене труднощів і перешкод, а цього своїм дітям не побажають жодні батьки.