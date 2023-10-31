Раніше цілі покоління сім'ї жили поруч, тому спілкування з бабусями та дідусями було вкрай тісним. Зараз через міграцію у міста ситуація дещо змінилася, але дуже важливо, аби у ваших дітей був міцний зв'язок зі старшим поколінням.

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Безплатні няні

Усі батьки погодяться з тим, що деколи так бракує часу на власні або домашні справи! Можливість довірити дитину няні є далеко не всіх, тож коли бабуся або дідусь приходять на допомогу – будьте їм вдячні!

Життєвий досвід

Бабусі та дідусі бачили зростання не одного покоління, тому завжди можуть поділитися важливими порадами. Не варто одразу ставати на диби та заявляти "зараз так не роблять". Окрім того, ваша дитина навчиться поваги, а також дослухатися до мудрих речей. Погодьтеся, далеко не найгірші навички, які точно стануть у пригоді вашій дитині.

Бабусі та дідусі дуже важливі для дитини / Фото Pixabay

Розширення меж дозволеного

Усім інколи потрібно виходити за рамки звичного повсякдення. Пригадайте, які дідусі з бабусями дозволяли вам більше, аніж батьки, а також намагалися втілити усі ваші забаганки. Було б гарно, якби ваша дитина мала б такі самі спогади, чи не так?

Вміння слухати

Навичка, яка потрібна абсолютно усім і доволі часто зароджується саме під час спілкування зі старшим поколінням. Усі бабусі та дідусі люблять розповідати історії та гомоніти про те, як було раніше. Ваша дитина зможе не лише потренувати свою фантазію, а й навчиться уважності та ставити уточнюючі запитання. Це сильно укріпить зв'язок дитини з бабусею та дідусем та навчить дитину ширше дивитися на світ.