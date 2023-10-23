Виховувати – не тренувати

Сучасне виховання дітей потребує особливих підходів. Обмін інформацією став швидким та доступним, тож видається, ніби зробити все правильно нескладно, варто просто докласти певних зусиль.

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Втім, доволі часто це переходить певні межі та перестає бути вихованням. Їжа, сон, горщик, підготовка до школи – в мережі з'явилося багато "тренерів", які готові допомогти у цих процесах, і батьки часто сприймають подібні підходи як істину в останній інстанції.

Дійсно, коли є певні проблеми, то варто звернутися до фахівців, але життя вашої дитини не повинно перетворюватися на підготовку до вигаданих змагань. Неважливо, як швидко ваша дитина піде, заговорить, сяде на горщик тощо – головне, щоб вона зробила це з вашою допомогою та підтримкою.

Потрібно бути батьками, а не тренерами / Фото Pixabay

Психологи нагадують, що найголовніше між батьками та дітьми – це зв'язок. Малюки звикли подавати сигнали і очікують турботливої реакції на них. Коли ж виховання відбувається у стилі "тренування", то "правильний" графік може ставитися у вищий пріоритет, ніж потреби дитини. Хороші фахівці це розуміють та нагадують батькам про адаптацію та гнучкість, але так трапляється не завжди.

Усі ми хочемо для дітей лише найкращого, і це цілком природно. Але разом з тим не варто забувати, що найбільше вони потребують турботливих нас, а не чіткого графіка дня та швидких успіхів в оволодінні базовими навичками.