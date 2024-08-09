Нарешті це пояснили: чому принц Гаррі та Меган Маркл не показують дітей публіці

Вже майже два роки діти принца Гаррі та Меган Маркл не з'являються на публіці. Інсайдери розповіли, у чому причина такого рішення.

Коли востаннє королівських дітей бачили на публіці

Маленьку Лілібет востаннє бачили 4 червня 2022 року. В той день дівчинці виповнився рік. Як зараз виглядає 3-річна донька Гаррі та Меган Маркл – наразі невідомо.

Читайте також Мати-одиначка, донька якої здобула докторський ступінь у 17, розповіла свій секрет виховання

Принца Арчі також публіка востаннє бачила у 2022 році. Як пояснили джерела, причина – не у захисті приватності.

Чому герцоги Сассекські не показують дітей публіці

Як пояснив інсайдер з оточення пари, принц Гаррі та Меган Маркл бояться за безпеку дітей.

Гаррі неохоче показує своїх дітей на публіці, але не через бажання приховати їх, а щоб захистити їхнє приватне життя і безпеку від потенційних загроз. Він хоче, щоб вони жили нормальним життям, наскільки це можливо, без страху викрадення або заподіяння шкоди,

– пояснило джерело.

Сам принц з юного віку був мішенню для папараці і не хоче, аби така ж доля спіткала його дітей, коли вони до цього не готові.

Раніше ми писали про те, що 62-річний хоче знову стати батьком.