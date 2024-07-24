Свобода – це все: мільйонерка, яка пішла зі школи в 14, не віддає дітей вчитися – яка причина

Не всі батьки в захваті від шкільної освіти. Декому більше до вподоби, щоб їхні діти відчували свободу та присвячували більше часу собі.

Свобода – насамперед

Касанн Кларк – мільйонерка з Великої Британії, яка пішла зі школи у 14 років. Вона не віддає своїх доньок Банні (9 років) та Баг (8 років) до освітнього закладу, адже вважає, що 6 – 8 годин у класі на день – це занадто.

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Мені не подобається те, чого навчають у школі. Думаю, дитина навчиться більшого, маючи повну свободу, аніж сидячи у класі по 6-8 годин,

– переконана жінка.

Чи вчаться діти взагалі

Щопонеділка Бані та Баг навчаються з репетитором. Їм подобається, що не доводиться вчити природничі предмети, але інколи вони сумують за друзями.

У мене немає атестата про повну загальну середню освіту, але я змогла побудувати дуже успішний бізнес. Все, що хотіла в житті, отримала самостійно,

– каже їхня мати.

Касанн не проти, якщо дівчатка захочуть вчитися у коледжі або університеті, але наголошує, що це буде лише їхній свідомий вибір.

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