Корисна та важлива бактерія

Дослідники з Інституту геномних наук Медичної школи Університету Меріленда виявили у кишечнику недоношених дітей, яких годують грудним молоком, штам бактерій Bifidobacteriuуm breve. Як з'ясувалося, завдяки цим бактеріям їх кишечник значно краще справляється з їжею, аніж в дітей, яких годують сумішшю.

Цікаво "Я заплакав, бо мені страшно": як навчити дітей розрізняти свої емоції та контролювати їх

Окрім того, завдяки бактеріям значно покращився кишковий бар'єр у немовлят, тож дослідники впевнені, що здійснили прорив, який матиме великий вплив на піклування про недоношених дітей у майбутньому.

Наше відкриття може призвести до багатообіцяючих і практичних клінічних втручань, які зміцнять кишечник немовлят і, таким чином, підвищать виживаність найбільш уразливих недоношених дітей,

– переконаний доктор Ма, який працював над дослідженням.

Тепер перед науковцями стоїть новий виклик – знайти найкращий спосіб профілактичного застосування B. breve для недоношених дітей, які перебувають на штучному годуванні. Для цього вони збираються продовжити своє дослідження.

Також вони хочуть переконатися, що цей вид бактерій походить саме з грудного молока, аби більш детально дослідити їх та знайти можливі шляхи передачі недоношеним дітям.