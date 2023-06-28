Перш за все слід памятати, що у цей особливий період слід надати дитині ніжну підтримку та заохочення. Якщо у вас є занепокоєння щодо розвитку або моторики вашого маляти, проконсультуйтеся зі своїм педіатром.

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Коли діти починають повзати

Середній вік дитини – 9 місяців. Але це не закономірність! Деякі діти починають вчитися повзати раніше, хтось пізніше.

Безпечний простір

Створіть безпечне та стимулююче середовище, переконайтеся, що місце, де ваша дитина проводить більшу частину свого часу, вільне від небезпеки. Приберіть якомога далі будь-які гострі предмети, забезпечте чисту та простору зону, де ваша дитина зможе вільно досліджувати та практикувати повзання. Немовлятам легше повзати на гладких і неслизьких поверхнях. Подумайте про те, щоб придбати ігровий килимок.

Як стимулювати

Час на животі необхідний для зміцнення м’язів шиї, плечей, що має вирішальне значення для повзання. Покладіть дитину на животик на короткий проміжок часу протягом дня, починаючи з кількох хвилин і поступово збільшуючи тривалість. Щоб зацікавити немовля, спілкуйтеся з ними, співаючи або використовуючи іграшки.

Веселий малюк / Фото unsplash

Розмістіть іграшки чи інші цікаві предмети поза досяжністю дитини, щоб мотивувати її рухатися до них. Ви також можете використовувати різнокольорові та текстуровані іграшки, які привертають увагу та стимулюють цікавість.

Залучайте дитину до веселих ігор повзання, щоб зробити цей досвід приємним. Наприклад, можна встати на карачки і повзти поруч, демонструючи рухи. Грайте в підглядання або хованки, пересуваючись за меблями або використовуючи ковдри, спонукаючи малюка повзти до вас.

Чи потрібні додаткові аксесуари

Дитячі ходунки можуть бути розважальними впродовж короткого періоду часу, надмірне використання цих пристроїв може перешкодити природному бажанню дитини повзати. Обмежте їх використання та надайте дитині можливість досліджувати та вільно пересуватися по підлозі.

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