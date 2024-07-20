Турбує багатьох батьків: чому дитина може не випорожнятися кілька днів

Є кілька причин, чому ваша дитина може не какати. У більшості випадків підстав для занепокоєння немає.

Затримка дефекації у немовлят – поширена проблема, яка викликає тривогу у багатьох батьків. Важливо розуміти, що нерегулярність дефекації не завжди свідчить про наявність серйозної проблеми.

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Можливі причини затримки дефекації

Якщо ваша дитина перебуває лише на грудному вигодовуванні, вона може не випорожнюватися щодня. Це пояснюється тим, що організм немовляти може використовувати майже всі компоненти грудного молока для харчування.

Згідно з дослідженням, проведеним Американською академією педіатрії, діти на грудному вигодовуванні можуть не мати стільця до 7 днів без будь-яких негативних наслідків для здоров'я.

Є способи, які батьки можуть використати, щоб зарадити своїй дитині. Легкі масажні рухи по животику дитини можуть допомогти стимулювати кишкову перистальтику. Якщо дитині виповнилося пів року і ви вже ввели прикорм, переконайтеся, що малюк споживає достатню кількість овочів та фруктів. До таких продуктів належать сливи, груші, яблука, персики, чорнослив, ківі, абрикоси, броколі, морква та гарбуз.

Важливо слідкувати за малюком та у разі будь-яких занепокоєнь звернутися до педіатра. У такому випадку батькам слід завести так званий щоденник життя дитини (це можуть бути нотатки у мобільному). Тут слід записувати кількість випорожнень (консистенцію, колір), що і коли дитина їла. Це дуже допоможе лікарю швидко проаналізувати загальний стан дитини.

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