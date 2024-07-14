Нова епідемія: що захоплює дітей і в кого є шанс, що вона мине

Соціальні мережі повинні були зробити спілкування людей більш доступним. Однак вони спрацювали зовсім не так, як очікувалося.

Нова епідемія

Як з'ясували дослідники з Бернського університету, молоді люди стали часто страждати на нарцисизм. Ба навіть більше – у багатьох є шанс, що вони демонструватимуть його і в зрілому віці.

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Нарцисизм впливає не лише на дітей, а й на їхні сім'ї, друзів та оточення. Вчені виділяють 3 типи нарцисизму:

агентивний (грандіозність і потреба в захопленні);

антагоністичний (зарозумілість і низький рівень емпатії);

невротичний (емоційна нестабільність).

Дослідники вважають, що зростання нарцисизму серед дітей та підлітків спровоковане соціальними мережами, які стимулюють саморекламу та поверхневе підтвердження.

У кого він минає

Вчені вважають, що з віком майже усі нарцистичні риси зменшуються, але відмінності між нарцисами та рештою людей зберігається. Відтак, багато людей залишаються в полоні своїх ілюзій, що шкодить як їм, так і їхнім близьким.

Вчені сподіваються, що нарцисизм буде досліджуватися глибше, а нові роботи дадуть розуміння, як можна з ним боротися у таких великих масштабах.

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