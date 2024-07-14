Нова епідемія: що захоплює дітей і в кого є шанс, що вона мине
Джерело:Daily mail
Соціальні мережі повинні були зробити спілкування людей більш доступним. Однак вони спрацювали зовсім не так, як очікувалося.
Нова епідемія
Як з'ясували дослідники з Бернського університету, молоді люди стали часто страждати на нарцисизм. Ба навіть більше – у багатьох є шанс, що вони демонструватимуть його і в зрілому віці.
Читайте також Мережа сміялася з безладу в домі молодої мами: як жінка поставила нахаб на місце
Нарцисизм впливає не лише на дітей, а й на їхні сім'ї, друзів та оточення. Вчені виділяють 3 типи нарцисизму:
- агентивний (грандіозність і потреба в захопленні);
- антагоністичний (зарозумілість і низький рівень емпатії);
- невротичний (емоційна нестабільність).
Дослідники вважають, що зростання нарцисизму серед дітей та підлітків спровоковане соціальними мережами, які стимулюють саморекламу та поверхневе підтвердження.
У кого він минає
Вчені вважають, що з віком майже усі нарцистичні риси зменшуються, але відмінності між нарцисами та рештою людей зберігається. Відтак, багато людей залишаються в полоні своїх ілюзій, що шкодить як їм, так і їхнім близьким.
Вчені сподіваються, що нарцисизм буде досліджуватися глибше, а нові роботи дадуть розуміння, як можна з ним боротися у таких великих масштабах.
Раніше ми писали про батьків, які встановили камеру у кімнаті сина.