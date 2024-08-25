Діти не будуть вас слухати: які помилки батьків до цього точно приведуть
Джерело:Затишок
Усі ми очікуємо, що батьківський авторитет буде твердим та непохитним. Однак достатньо зробити одну помилку, щоб дитина почала бунтувати.
Є поширені помилки, які вбивають клин у стосунки між батьками та дітьми. Їх варто знати та уникати, адже вони ще й підривають батьківський авторитет.
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- Погрози
Забудьте про "віддам тебе чужій тітці" та схожі висловлювання. Вони лише погіршують ситуацію та формують відчуття недовіри.
- Наказовий тон
Він автоматично провокує опір та бунтівні прояви. Куди краще дати дитині вибір та проявити розуміння.
- Нездорова критика
Єдиний можливий мотив зауважень на кшталт "пишеш як курка лапою", "руки не з того місця" та їм подібних – навіщось похитнути віру дитини у свої сили. Цьому немає виправдання, такий підхід в сучасних умовах просто недоречний.
- Проєкція негативу
Що б у вас не сталося на роботі чи у житті – дитина не має за це відповідати. Спочатку розберіться зі своєю реакцією на проблеми, а тоді спілкуйтеся з дитиною.
Раніше ми писали про те, чому діти виростають різними попри однакове виховання.