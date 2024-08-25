Діти не будуть вас слухати: які помилки батьків до цього точно приведуть

Усі ми очікуємо, що батьківський авторитет буде твердим та непохитним. Однак достатньо зробити одну помилку, щоб дитина почала бунтувати.

Є поширені помилки, які вбивають клин у стосунки між батьками та дітьми. Їх варто знати та уникати, адже вони ще й підривають батьківський авторитет.

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Погрози

Забудьте про "віддам тебе чужій тітці" та схожі висловлювання. Вони лише погіршують ситуацію та формують відчуття недовіри.

Наказовий тон

Він автоматично провокує опір та бунтівні прояви. Куди краще дати дитині вибір та проявити розуміння.

Нездорова критика

Єдиний можливий мотив зауважень на кшталт "пишеш як курка лапою", "руки не з того місця" та їм подібних – навіщось похитнути віру дитини у свої сили. Цьому немає виправдання, такий підхід в сучасних умовах просто недоречний.

Проєкція негативу

Що б у вас не сталося на роботі чи у житті – дитина не має за це відповідати. Спочатку розберіться зі своєю реакцією на проблеми, а тоді спілкуйтеся з дитиною.

Раніше ми писали про те, чому діти виростають різними попри однакове виховання.