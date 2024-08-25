Дети не будут вас слушать: какие ошибки родителей к этому точно приведут

Все мы ожидаем, что родительский авторитет будет твердым и непоколебимым. Однако достаточно сделать одну ошибку, чтобы ребенок начал бунтовать.

Есть распространенные ошибки, которые вбивают клин в отношения между родителями и детьми. Их следует знать и избегать, ведь они еще и подрывают родительский авторитет.

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Угрозы

Забудьте о "отдам тебя чужой тете" и подобных высказываниях. Они только усугубляют ситуацию и формируют ощущение недоверия.

Приказной тон

Он автоматически провоцирует сопротивление и мятежные проявления. Куда лучше дать ребенку выбор и проявить понимание.

Нездоровая критика

Единственный возможный мотив замечаний вроде "пишешь как курица лапой", "руки не из того места" и им подобных – зачем-то пошатнуть веру ребенка в свои силы. Этому нет оправдания, такой подход в современных условиях просто неуместен.

Проекция негатива

Что бы у вас не произошло на работе или в жизни – ребенок не должен за это отвечать. Сначала разберитесь со своей реакцией на проблемы, а потом общайтесь с ребенком.

Ранее мы писали о том, почему дети вырастают разными несмотря на одинаковое воспитание.