Діти більше довіряють роботам, ніж людям: дивне відкриття вчених

Сучасні технології все більше проникають у наше повсякденне життя, впливаючи на всі його аспекти, включаючи виховання дітей. З кожним роком підростаюче покоління дедалі більше часу проводить із гаджетами та інтерактивними пристроями, і вчені вже натрапили на дивну тенденцію.

Нещодавно проведене дослідження показало, що діти можуть більше довіряти роботам, ніж людям. У ньому взяли участь 111 дітей віком від 3 до 6 років.

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Як виявилося, діти частіше довіряють роботам, навіть коли ті роблять помилки. Це відкриття дасть розуміння того, як діти сприймають інформацію з різних джерел.

У чому суть відкриття

Дітей розділили на різні групи та показали відео, на якому роботи та люди маркують об’єкти – знайомі та нові для дітей. Надійність людини та робота демонструвалася, коли їм давали неправильні назви знайомих предметів, наприклад, називаючи тарілку ложкою. Таким чином дослідники могли маніпулювати уявленням дітей про те, кому довіряти.

Коли діти бачили, що і люди, і роботи однаково надійні, вони частіше запитували у роботів назви нових об’єктів і визнавали їхні мітки точними. Діти також віддавали перевагу роботам, коли їх запитували, з ким би вони ділилися секретами, хотіли б дружити або мати вчителями,

– зазначають дослідники в журналі Computers in Human Behavior.

Індивідуальні відмінності також мали місце: старші діти більше довіряли людям, ніж молодші. Однак загальні результати показали, що діти вважали роботів більш надійними. Це дослідження має важливі наслідки для освіти, особливо у світі, де діти все більше оточені технологіями. На жаль, дослідники поки що не змогли визначити, чому саме діти більше довіряють роботам, ніж людям.

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