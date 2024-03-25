Недарма всі б'ють на сполох: як гаджети впливають на стосунки батьків і дітей

Гаджети стали невід'ємною частиною життя сучасних дітей. Однак якщо не контролювати час їх використання, то наслідки можуть бути дуже негативні.

Як гаджети псують стосунки батьків та дітей

Діти полюбляють проводити багато часу біля екранів смартфонів, планшетів та телевізорів. Здається, що всі аспекти їхнього життя – від навчання до розваг – невідривно пов'язані з цифровими пристроями.

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Однак науковці визначили, що тривале користування гаджетами може не лише зору та психіці дитини, а і її стосункам з батьками. Зокрема, результати дослідження показали, що діти, які проводять багато часу з гаджетами, набагато менше спілкуються з батьками та опікунами.

Це призводить до того, що вони менше чують, менше комунікують та отримують вкрай мало зворотного зв'язку. Внаслідок цього страждають елементарні соціальні зв'язки з найближчими людьми, не кажучи вже про друзів чи інше оточення.

Навчайтеся разом із дітьми / Фото Pixabay

Гаджети нікуди не зникнуть, але батькам потрібно звертати дуже пильну увагу на те, як та коли діти їх використовують,

– розповіла Сара Кукер, одна з дослідниць впливу цифрових пристроїв на дітей.

Психологи та науковці рекомендують батькам переглядати навчальний та пізнавальний контент разом із дітьми. Річ у тому, що малюки здебільшого копіюють поведінку, тому якщо дорослі з допомогою гаджетів активно навчаються, діти спробують брати приклад.

Ще одна важлива порада: спільна активність без цифрових пристроїв. Втеча дітей у віртуальний світ відбувається через те, що їм недостатньо вражень і уваги у реальному. Плануйте свій час та насолоджуйтеся часом з дітьми, адже це одні з найкращих моментів у нашому житті.