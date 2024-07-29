Діти потім не розкажуть, якщо їх образять: яке речення дорослі не повинні говорити малюкам

У вихованні дітей так багато підводних каменів, що обійти всі просто неможливо. Проте деякі з них можуть мати ну дуже болючі наслідки, тому варто намагатися будь-що їх уникати.

Заборонене речення

Часто батьки кажуть при дітях те, за що їм може бути соромно, або щось не для сторонніх вух. У спробі виправити ситуацію вони кажуть дітям: "Тільки ти цього нікому не кажи".

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Це неправильне рішення і його варто уникати. Все тому, що ця фраза створює для дитини багато проблем.

Чому це речення не можна казати

По-перше, в дитини ще немає високого рівня самоконтролю та відчуття хорошого та поганого. Відповідно, їй дуже важко буде тримати секрет у фокусі, а якщо порушить мовчанку, то буде відчувати провину.

З іншого боку, якщо ви навчите дитину "тримати язика за зубами", то хтось може її скривдити та попросити нікому про це не казати. І тоді дитина буде почуватися дуже самотньо, проте із "вмінням тримати секрет". Тож батькам варто пам'ятати: просто не кажіть при дітях те, що не повинно виходити за межі сім'ї.

Раніше ми писали про те, чому дітей потрібно вкладати спати раніше.