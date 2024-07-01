Неочевидна причина: чому чоловікам важливо проводити час з дітьми

1 липня 2024, 15:32
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Джерело:

CNN

Сьогодні дослідження кажуть, що чоловіки стали проводити більше часу з дітьми, але показник все одно залишається в межах 1 години на день. Втім, цей показник татам важливо збільшити не лише заради дітей, а й заради себе.

Маскулінність більше не твердиня 

Як вважає член спільноти Fathering Together Девід Буллман, маскулінність зараз трансформувалася. Він зростав в армійських звичаях, і його відповіддю на правила був бунт та життя "жорсткого хлопця", яке одного дня привело його за ґрати. 

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Натомість коли він став батьком, то став більш емпатійним, сприйнятливим та чутливим, що якісно змінило його життя.

Весь мій світ змінився. Я вже не такий суворий, яким був раніше. Мені довелося навчитися мати почуття та емоції, як бути людиною, а не роботом,
– розповів чоловік. 

"З дітьми ми справжні"

Конкурентний світ змушує чоловіків багато боротися за місце під сонцем, однак з дітьми усе це доводиться "вимикати". 

Щоб виховати свою дитину, я перетворився з холодної діри в повну протилежність. Мені довелося змінити все в собі, і тепер розумію, яким є справжній я,
– додав Девід. 

Раніше ми писали про запитання, які не варто ставити дітям. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська