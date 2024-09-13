"Мені з нею пощастило": чоловік після розлучення відсудив батьківські права на прийомну доньку

Інколи сімейні драми дарують світу просто неймовірні історії. Втім, деякі з них сповнені тепла, доброти та любові.

Наче рідна

Один з користувачів мережі Reddit поділився щемливою історією. Він одружився з жінкою, яка мала доньку, а її біологічний батько, який сидить у в'язниці, відмовився від всіх прав на дитину.

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У чоловіка склалися гарні стосунки з дитиною, вона була для нього наче рідна. Втім, щастя довго не тривало – пара прийняла рішення про розлучення.

Боротьба за дитину

Заради помсти жінка розповіла доньці про те, що чоловік не був її "справжнім татом", та показала кілька повідомлень, які б мали скласти про нього погане враження. Втім, дитину ці аргументи не переконали.

Чоловік також не збирався опускати руки та припиняти спілкування з дитиною.

Люди можуть мене не зрозуміти, але в нас виник сильний зв'язок. Вона чудова дитина, і заслуговує на все найкраще, що я можу дати,

– розповів він.

Згодом через суд йому таки вдалося домогтися 50% батьківських прав на дівчинку. Мати намагалася скасувати це рішення, а коли нічого не вдалося, то не лише змирилася з реальністю, а й визнала, що для її доньки піклування та любов колишнього дуже важливі.

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