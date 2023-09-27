Оригінальне ім'я від зіркового подружжя

Раян та Блейк є батьками з досвідом. Оскільки папараці не дають спокою зірковій парі, вони дуже ревно ставляться до приватності сім'ї та навіть не розголошували стать та ім'я наймолодшої дитини.

Блейк та Раян відомі своїми витівками та гумором / Фото з інстаграму blakelively

Коли у грудні 2014 року актори вперше стали батьками, то назвали доньку чоловічим ім'ям. Доволі незвичний хід, але його причиною є вкрай зворушлива історія.

У 2015 році помер дідусь Раяна, Джеймс Честер Рейнольдса. Він довго боровся з хворобою Паркінсона, але зрештою недуга виявилася сильнішою.

Я взагалі не вважаю, що ми назвали доньку якось дивно. Ми могли обрати Саммер Сквош Медоуларк,

– жартує Раян.