Ось це так суперечка: чоловік хоче назвати доньку ім'ям колишньої – що йому відповіли люди
Джерело:The Sun
Вибрати ім'я дитини інколи буває так складно! Справа може доходити до скандалів, іноді – дуже пікантних
Несподівана проблема
На Reddit з'явився пост, в якому чоловік попросив поради. Її чоловік хоче назвати доньку іменем, яке носить його колишня дівчина – Ненсі.
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Через це в парі суперечки, а це зовсім не те що потрібно під час вагітності. Чоловік вважає, що це все – через стрес та невпевненість, а сам він не вбачає у цьому нічого поганого.
Це ім'я було важливим для мене, і я б хотів назвати так доньку, але дружина категорично проти. Не розумію, у чому причина,
– бідкається автор.
Що йому відповіли люди
Якщо чоловік шукав підтримки – він її не отримав. Підписники стали на бік жінки та радять йому змінити позицію:
- "Як ти взагалі це собі уявляєш?";
- До цього потрібно було додуматися. Донька з іменем колишнього інтимного партнера?";
- "Цікаво, як би ти відреагував, якби ви чекали сина і дружина згадала про свого колишнього хлопця".
Раніше ми писали про 17-річну дівчину, яка народила, не підозрюючи, що вагітна.