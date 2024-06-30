Ось це так суперечка: чоловік хоче назвати доньку ім'ям колишньої – що йому відповіли люди

Вибрати ім'я дитини інколи буває так складно! Справа може доходити до скандалів, іноді – дуже пікантних

Несподівана проблема

На Reddit з'явився пост, в якому чоловік попросив поради. Її чоловік хоче назвати доньку іменем, яке носить його колишня дівчина – Ненсі.

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Через це в парі суперечки, а це зовсім не те що потрібно під час вагітності. Чоловік вважає, що це все – через стрес та невпевненість, а сам він не вбачає у цьому нічого поганого.

Це ім'я було важливим для мене, і я б хотів назвати так доньку, але дружина категорично проти. Не розумію, у чому причина,

– бідкається автор.

Що йому відповіли люди

Якщо чоловік шукав підтримки – він її не отримав. Підписники стали на бік жінки та радять йому змінити позицію:

"Як ти взагалі це собі уявляєш?";

До цього потрібно було додуматися. Донька з іменем колишнього інтимного партнера?";

"Цікаво, як би ти відреагував, якби ви чекали сина і дружина згадала про свого колишнього хлопця".

Раніше ми писали про 17-річну дівчину, яка народила, не підозрюючи, що вагітна.