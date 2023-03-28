Виховувати доньок – ох яка нелегка справа. Вони завжди готові затіяти цікаві ігри, від наслідків яких батькам може бути дуже несолодко.

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"Макіяж" для татка

Уникнути ролі "жертви" дитячих пустощів не вдалося і зірковому актору Двейну Джонсону. Він мав вийти на відеодзвінок, але за кілька хвилин до цього донечки запропонували йому "зробити макіяж".

Актор намагався пояснити, що зовсім скоро в нього зустріч, але дівчатка були невблаганними: "Татку, це буде швидко, ми обіцяємо". "Скелі" не залишалося нічого іншого, аніж дозволити донькам "покращити" свою зовнішність.

Як і варто було очікувати, ні на який відеодзвінок Джонсон вже не вийшов, адже після роботи дівчаток його обличчя перетворилося на маску з фільму жахів. Вони повністю покрили його голову червоною помадою, тож про роботу у такому вигляді вже не могло й бути мови.

Та це ще не все – на "змиття макіяжу" актору знадобилася ціла година. Дитячі пустощі дорого обійшлися зірковому Джонсону, але хіба щось має значення, коли в будинку лунає веселий дитячий сміх?