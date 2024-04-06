Бананів достатньо: чому популярний фрукт небажано поєднувати з іншими продуктами

Банан – один з найпопулярніших фруктів на наших столах. Інколи його дають у поєднанні з іншими продуктами, але це далеко не завжди є хорошим рішенням.

Банани – це не тільки корисно, а й дуже смачно. Саме тому діти так сильно полюбляють цей популярний фрукт.

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Часто банани поєднують з іншими продуктами, але це не дуже правильно. Є "дуети", яких краще уникати, особливо – для дітей.

У бананах багато білка, клітковини, магнію, фосфору, калію, вітамінів групи В. Однак якщо поєднати їх із молочними жирами, то процес травлення буде ускладнених, що призведе до здуття живота та інших неприємних відчуттів.

Улюблений фрукт / Фото Pixabay

Також банани помилково поєднувати із переробленими вуглеводами, наприклад, солодкими закусками або хлібобулочними виробами. Це призведе до стрибка та падіння цукру в крові, що не надто добре для організму, а відчуття голоду незабаром повернеться. Це саме стосується поєднання бананів та різноманітних солодощів.

Не рекомендують поєднувати банани і з цитрусовими – лаймом, апельсином, грейпфрутом, адже це може призвести до розладу травлення. Це пов'язано з тим, що ці фрукти мають у складі кислі поживні речовини елементи.