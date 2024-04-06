Бананов достаточно: почему популярный фрукт нежелательно сочетать с другими продуктами

Банан – один из самых популярных фруктов на наших столах. Иногда его дают в сочетании с другими продуктами, но это далеко не всегда является хорошим решением.

Бананы – это не только полезно, но и очень вкусно. Именно поэтому дети так сильно любят этот популярный фрукт.

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Часто бананы сочетают с другими продуктами, но это не очень правильно. Есть "дуэты", которых лучше избегать, особенно – для детей.

В бананах много белка, клетчатки, магния, фосфора, калия, витаминов группы В. Однако если совместить их с молочными жирами, то процесс пищеварения будет затруднен, что приведет к вздутию живота и другим неприятным ощущениям.

Любимый фрукт / Фото Pixabay

Также бананы ошибочно сочетать с переработанными углеводами, например, сладкими закусками или хлебобулочными изделиями. Это приведет к скачку и падению сахара в крови, что не слишком хорошо для организма, а чувство голода вскоре вернется. Это же касается сочетания бананов и различных сладостей.

Не рекомендуют сочетать бананы и с цитрусовыми – лаймом, апельсином, грейпфрутом, ведь это может привести к расстройству пищеварения. Это связано с тем, что эти фрукты имеют в составе кислые питательные вещества элементы.