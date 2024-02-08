Унікальні близнючки

Сестри Мічі та Йоші народилися на світ разом та є близнючками. Однак згодом їхню схожість розділив зріст.

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Жінки народилися 15 жовтня 1989. Вони є різнояйцевими близнючками, які з'явилися через запліднення двох окремих яйцеклітин.

Втім, згодлом у Мічі виявили піфізарну дисплазію хребта. Це захворювання кісток, яке не дає їм рости. Йоші ж виросла до середнього зросту.

Різниця сестер у зрості складає 75 сантиметрів. Через це вони потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Йоші має зріст 162,5 сантиметра, Мічі – лише 87,5 сантиметра.

Хвороба не дала Мічі вирости / Фото Книги рекордів Гіннеса

Йоші переїхала до чоловіка та виховує своїх дітей. Мічі залишился вдома та допомагає батькові у храмі. Сестри дуже дружні та проводять багато часу разом.

Я навчилася з цим жити та бути щасливою. Інколи мене розчаровують дошкульні коментарі незнайомих людей, але я оточена людьми, які мене люблять,

– розповіла жінка.

Йоші завжди приходить на допомогу сестрі та закликає всіх бути більш чутливими для тих, кому не пощастило мати звичайне відмінне здоров'я.