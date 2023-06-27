Будь-яка водойма, море чи басейн – це веселе середовище для дитини. Дослідження, проведене у США, виявило, що плавання позитивно впливає на поведінку дітей в міру їх дорослішання. Проте є кілька важливих правил, які допоможуть батькам убезпечити своїх дітей під час занять, пов’язаних із водою.

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Постійний нагляд

Одним з основних правил безпеки на воді є забезпечення постійного та пильного нагляду. Завжди уважно стежте за своєю дитиною, навіть якщо вона є досвідченим плавцем, підлітком або навіть носить засоби для плавання. Нещасні випадки можуть статися за лічені секунди!

Дитина і вода / Фото unsplash

Дуже корисно записувати дитину на уроки плавання з раннього віку. Навички плавання надають впевненості у воді та підвищують здатність справлятися з собою в різних ситуаціях. Однак уроки плавання не замінюють нагляду, тому продовжуйте уважно стежити за вашою дитиною.

Належне спорядження

Переконайтеся, що дитина одягнена у відповідне захисне спорядження, наприклад, рятувальний жилет або костюм для плавання. Важливо пам'ятати про небезпеку сонця. Дитина, яка довго перебуває під прямим сонячними променями без кепки чи іншого аксесуара для голови може перегрітися. Також важливо застосовувати водонепроникний сонцезахисний крем.

Вода

Дозволяючи дитині плавати, зверніть увагу на глибину води. Переконайтеся, що вона відповідає здібностям до плавання, особливо у природних водоймах, таких як річки, озера чи море. Сильна течія або раптові зміни глибини можуть становити значну небезпеку, тому вибирайте безпечні місця для плавання та переконайтеся, що ваша дитина розуміє будь-які потенційні небезпеки. Також варто пам'ятати про чистоту та екологічну безпеку водойми.

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