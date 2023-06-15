Тепло одягати дітей стало вже справжньою традицією. А коли ми одягаємо дитину "надто легко", завжди з'явиться хтось, хто звернеться з порадою одягнути на малечу ще один шар одягу.
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Найбільш поширений страх – простудні захворювання, які можуть спіткати дитину. Але перегрів має куди більше небезпек!
Чим небезпечний перегрів
Основна "зброя" нашого організму – білі кров'яні клітини, які називаються лейкоцитами. Саме вони захищають наш організм від мікробів та вірусів.
Імунітет людини формується до 12 років, і один з гарних способів його розвитку – загартовування. Коли ж ми перегріваємо дітей, то виникає небезпека, що згодом в організму просто не буде розуміння того, як потрібно боротися з хворобою.
Наслідки перегріву:
- порушення розвитку природного імунітету і терморегуляції;
- тепловий удар, млявість дитини, почуття дратівливості, небажання гратися, ниття, плач;
- кропив'янка також є побічним ефектом перегріву.
Що робити
У Швеції існує приказка: "Немає поганої погоди, є невідповідний одяг". Навіть під час зливи дитячі майданчики у цій країні не пустують – просто дітей одягають у дощовики.
Варто лише підібрати правильний одяг – і ваша дитина отримує стимул для імунітету, її серцево-судинна система неабияк зміцниться. Вже багато досліджень показали користь загартовування, тому не треба відмежовувати дитину від цього процесу через невиправданий страх.