Тепло одягати дітей стало вже справжньою традицією. А коли ми одягаємо дитину "надто легко", завжди з'явиться хтось, хто звернеться з порадою одягнути на малечу ще один шар одягу.

Буде цікаво Більше не доведеться ходити у магазин: рецепт морозива з м'яти та полуниці на раз-два

Найбільш поширений страх – простудні захворювання, які можуть спіткати дитину. Але перегрів має куди більше небезпек!

Чим небезпечний перегрів

Основна "зброя" нашого організму – білі кров'яні клітини, які називаються лейкоцитами. Саме вони захищають наш організм від мікробів та вірусів.

Імунітет людини формується до 12 років, і один з гарних способів його розвитку – загартовування. Коли ж ми перегріваємо дітей, то виникає небезпека, що згодом в організму просто не буде розуміння того, як потрібно боротися з хворобою.

Наслідки перегріву:

порушення розвитку природного імунітету і терморегуляції;

тепловий удар, млявість дитини, почуття дратівливості, небажання гратися, ниття, плач;

кропив'янка також є побічним ефектом перегріву.

Що робити

У Швеції існує приказка: "Немає поганої погоди, є невідповідний одяг". Навіть під час зливи дитячі майданчики у цій країні не пустують – просто дітей одягають у дощовики.

Варто лише підібрати правильний одяг – і ваша дитина отримує стимул для імунітету, її серцево-судинна система неабияк зміцниться. Вже багато досліджень показали користь загартовування, тому не треба відмежовувати дитину від цього процесу через невиправданий страх.