Подорожі як частина виховання

Спланувати подорож – це завжди непросте завдання, а коли потрібно врахувати ще й дітей, то місія виглядає нездійсненною. Сім'я Клюковських довела, що усе це просто стереотипи, і коли йде мова про спільне проведення часу, то неможливого просто не існує.

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На думку батьків, подорожі подарують дітям багато вражень та важливих навичок, тож завжди варто намагатися відпочивати у такий спосіб. У сім'ї троє дітей – 12-річний Іона, 9-річний Мейсон і 4-річна Елла. Це не стало на заваді активності, і малюки почали подорожувати ледь не з народження.

Іона вже побував у 47 країнах, Мейсон – у 42, Емма ще маленька, тому має на рахунку 21 країну. Їхні батьки Ешлі та Лукас вже мають на рахунку відвідини 110 країн і не збираються зупинятися на досягнутому.

Ми їздимо у Діснейленд чи тематичні парки. Ми обираємо незвідані місця та прагнемо показати дітям інший чарівний світ,

– розповіла Ешлі.

У сім'ї понад 32 тисячі прихильників у соцмережах, яким подобається спостерігати за новими пригодами батьків з дітьми та дізнаватися про "приховані скарби" по всьому світу.

Ми не обираємо типові сімейні відпочинки. Це дозволяє і відкривати щось нове, і економить чимало коштів, адже нетуристичні місця передбачають менші витрати,

– поділився батько сімейства.

Ешлі та Лукас погоджуються, що подорожі з дітьми ніколи не будуть легкою прогулянкою, але спільний досвід, враження та спільний час – це безцінний скарб, за який варто поборотися.