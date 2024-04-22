"Я думала, що немовля померло": медсестра переплутала дітей і ледь не довела маму до інфаркту

Пологовий будинок – це особливе місце щастя, в якому все просякнуто турботою та світлом нового життя. Але, на жаль, навіть тут інколи трапляються неприємні ситуації.

Мейзі Бет була неймовірно щаслива стати матір'ю та огорнула свою донечку турботою з перших секунд життя. 22-річна жінка назвала дитину Ізабель і не могла натішитися нею.

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Одного разу медсестра принесла дитину на фототерапію. І тут втілився найстрашніший сон Мейзі – дитина, яку вона тримала на руках, була не її!

Жінка в паніці кинулася до акушерок. На щастя, все було гаразд: одна з працівниць лікарні просто переплутала Мейзі з іншою породіллю через майже ідентичну зовнішність.

Боже, я дуже налякалася. 4 роки я лікувалася від безпліддя, і перше, що спало мені на думку – з моєю Ізабель щось трапилося. Та й іншій мамі теж, напевно, було "весело",

– розповіла вона.

У лікарні вже триває розслідування інциденту та напрацювання алгоритму, який унеможливить таку прикрість у майбутньому. Як заявила директорка пологового Лоррейн Тонге, вони перебувають на зв'язку із Мейзі та роблять усе можливе, аби новоспечені матусі не відчували одних інших емоцій, окрім шаленої радості та любові.

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