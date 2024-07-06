Жінка, котра була вагітна 12 років поспіль, стала бабусею: історія щасливої родини

40-річна Кора Дюк з Вегаса – щаслива мати 9 дітей. Однак скоро вона матиме нове амплуа – її 21-річна донька Сіна чекає на сина.

Кора має майже 850 тисяч підписників у соцмережах, де вона документує життя своєї великої родини. Її прихильники з нетерпінням спостерігають за кожним етапом життя сім'ї, і новина про майбутнє народження внука викликала велику хвилю вітань.

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Історія великої родини

Кора вперше завагітніла у 16 років у 2000 році та народила вісім дітей. Її старша дочка Сіна тепер сама чекає на дитину, і Кора поділилася цією радісною новиною разом із відео, на якому вся сім’я танцює від щастя. Вона написала: "Сюрприз, сюрприз! 2024 для нас – це величезна радість!".

У період з 2000 по 2012 рік Кора народила дев'ятьох дітей: Елайджу (22 роки), Сіну (21 рік), Джаана (19 років), Каїро (17 років), Саію (16 років), Аві (14 років), Романі (13 років) і Таджа (11 років). Її прихильники у соцмережах поспішили привітати жінку з гарною новиною. Вони тішаться, що Кора молодо виглядає та дуже схожа з донькою, тож ніхто й не здогадається, що вона буде бабусею малюка.

Кора також зізналася підписникам, що протизаплідні засоби не працювали для неї, тому вони не планували мати так багато дітей, однак вона щаслива, що сценарій її життя склався саме таким чином.

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