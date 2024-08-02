По-справжньому особливий випадок: як жінка народила у машині

Поліцейські дорожньої поліції здійснили справжній подвиг, який вони, ймовірно, запам'ятають назавжди. Під час патрулювання в одному із сіл Поморського воєводства вони зіштовхнулися з незвичайною ситуацією.

Правоохоронці помітили чоловіка, який потребував допомоги. Виявилося, що у його дружини почалися пологи.

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Жінка народила дитину на задньому сидінні автомобіля

Дивовижна подія сталася в одному із сіл Поморського воєводства, що у Польщі. Під час патрулювання поліцейські Тчева помітили чоловіка, який стояв біля автомобіля і махав їм, прохаючи про допомогу. Коли правоохоронці зупинилися, вони виявили, що партнерка чоловіка щойно народила дитину на задньому сидінні автомобіля.

Розуміючи, що кожна хвилина важлива, поліцейські вирішили супроводити родину до лікарні. Вони доповіли про ситуацію черговому і почали конвоювати автомобіль із родиною. Завдяки оперативності та професійності поліцейських родина швидко дісталася до лікарні, де мати з новонародженою донькою перебували під наглядом медичних працівників.

Того ж дня поліцейські повернулися до лікарні, щоб переконатися, що з жінкою та її новонародженою донькою все гаразд. І мати, і дитина почуваються добре, вони отримують необхідну медичну допомогу.

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