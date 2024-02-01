Де Ніро знову насолоджується роллю батька

Минулого року 80-річний актор Роберт Де Ніро всьоме став батьком. Його 45-річна партнерка Тіффані Чен народила йому донечку, яку назвали Джія Вірджинія Чен Де Ніро.

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Роберт та Тіффані мешкають у Нью-Йорку та намагаються увесь свій час присвятити маленькій донечці. Актор зізнається, що батьківство приносить йому багато радості, але є один страх, який не дає йому спокою.

Актора не покидають сумні думки про те, що коли дівчинці виповниться 20, йому б мало бути 100. Цими переживаннями він ділиться зі сльозами на очах.

Коли вона стане старшою – хто знає? Але вона так мило дивиться на мене, вбирає мене в себе, думає, дивиться і спостерігає,

– розповідає Де Ніро.

Народження сьомої дитини стало для Де Ніро великою радістю, однак він розуміє, що не зможе побачити багато важливих етапів у житті доньки.

Чен також зізналася, що народження доньки було не таким вже й легким. Після пологів в неї діагностували параліч Белла, який вразив усе її обличчя. На щастя, завдяки терміновому втручанню медиків недугу вдалося подолати, і тепер жінка разом з коханим гуляють з донькою вулицями Нью-Йорка.