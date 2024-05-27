"Це просто зводить з розуму": вихователька розповіла, що в її роботі є найскладнішим

Британська вихователька Лорін розповіла про найскладніші моменти у своїй роботі. Деякі з них дійсно варто переглянути, аби полегшити життя усім довкола.

Як розповіла жінка, є кілька речей, які дратують усіх вихователів. Вони універсальні та стосуються усіх, тому і частину батьки можуть легко вирішити.

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Найперше – дороге взуття. Діти повинні гратися та не думати про те, щоб оминати болото.

Коли батьки потім висловлюють претензії про брудне дороге взуття, це просто зводить з розуму,

– розповіла вихователька.

Ще одна проблема – це комбінезони. Переодягнути дитину, яка одягнена таким чином, потребує часу та зусиль, і коли йдеться про групу дітей, то проблема стає просто таки критичною.

Також її обурює ліміт сну, який діє у багатьох дитячих садках. На її думку, 30 хвилин – це мало для дітей, їм потрібно більше часу на відпочинок.

Викликають стурбованість і маленькі дерев'яні стільці у садочках.

Через них згодом в мене були болі у спині,

– запевняє вона.

Ще одна проблема – взуття без шнурків та липучок. Його або важко взути, або воно постійно злітає, що створює вихователькам багато турбот.

У коментарях до допису багато батьків погодилися з претензіями виховательки, зазначаючи, що ніколи раніше не задумувалися про ці елементи одягу.

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