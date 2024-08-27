Наслідує Діану: яке хобі собі обрала принцеса Шарлотта

Хобі дітей – це завжди цікаво, адже через захоплення можна багато дізнатися про них самих. А особливо, коли йдеться про дітей з королівської сім'ї.

Пристрасть Діани перейшла до Шарлотти

Стало відомо, що 9-річна Шарлотта просто обожнює танцювати. Це заняття було пристрастю Діани, її покійної бабусі.

Читайте також "Вони у бульбашці любові": як принц Вільям і Кейт Міддлтон виховують дітей

Як розповіла Кейт Міддлтон, цим коло захоплень дівчинки не обмежується. Шарлотта також любить гімнастику, грати на фортепіано, проявляє інтерес до тенісу та верхової їзди.

Однак балет займає в житті дівчинки особливе місце. Кожного тижня вона бере приватні уроки у балетній школі у південній частині Лондона. Принцеса Уельська також водила доньку на перегляд "Лускунчика" в Королівському оперному театрі.

Діана мріяла стати балериною

Покійна Діана обожнювала балет, в молоді роки вона навіть мріяла стати балериною. Вона була покровителькою Англійського національного балету, а одного разу навіть влаштувала виставу-сюрприз у Королівському оперному театрі.

Раніше ми писали про те, чому діти виростають різними навіть при однаковому вихованні.