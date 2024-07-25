Батькам треба переглянути свій підхід: які є типові помилки у вихованні дівчаток

Виховання дівчаток потребує особливого підходу, однак досі є помилки, які роблять більшість батьків. Якщо в одній з них ви впізнаєте себе – обов'язково змініть фокус.

Більшість цих помилок є незумисними, але негативний вплив від них через це не зменшується. На щастя, потрібно зовсім трішки зусиль, аби уникати їх у своєму батьківському повсякденні.

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Бути для доньки подругою

Якщо мама часто розповідає дитині про свої проблеми, та втрачає відчуття захищеності поруч із нею. Краще завжди фокусуватися на тому, що турбує дитину.

Реалізовувати мрії про сина

Якщо ви мріяли про хлопчика, а народилася дівчинка, то дитина не повинна відчувати це на собі. Не варто заохочувати доньку до "хлопчачих" активностей, якщо вона сама до них не прагне.

Говорити "Ти ж дівчинка"

Нав'язувати стандарти поведінки – не найкраще рішення для сучасних батьків. Варто акцентувати увагу не на статі, а на особистості, якою хоче бути дитина.

Змушувати сидіти з молодшою дитиною

Діти – це відповідальність батьків. Вдаватися до допомоги старших дітей можна, але не надто часто, інакше їм доведеться жертвувати власними можливостями, і стосунки між дітьми можуть стати натягнутими.

Покарання за бійки та "хлопчачі ігри"

По-перше, заборона завжди дає зворотний ефект, а по-друге, в цьому немає нічого страшного. Варто лише переконатися, що в такий спосіб дитина не хоче відповідати очікуванням батька.

Вимоги бути тихою та слухняною

Це зручно для батьків, але шкодить вмінню дітей будувати власні кордони. Навпаки, важливо вчити дівчинку відстоювати власну позицію.

Недостатньо уваги від тата

Ця проблема може в майбутньому обернутися спробами привабити холодних беземоційних чоловіків. Краще, щоб чоловіки активно проявляли свою любов до донечки.

Вчити покладатися лише на себе

У цьому випадку виникнуть проблеми із довірою та вмінням працювати у команді. Покладатися на когось – важлива навичка, яку потрібно закладати з дитинства.

Раніше ми писали про те, які риси діти частіше успадковують від тата.