Батькам треба переглянути свій підхід: які є типові помилки у вихованні дівчаток
Джерело:"Затишок"
Виховання дівчаток потребує особливого підходу, однак досі є помилки, які роблять більшість батьків. Якщо в одній з них ви впізнаєте себе – обов'язково змініть фокус.
Більшість цих помилок є незумисними, але негативний вплив від них через це не зменшується. На щастя, потрібно зовсім трішки зусиль, аби уникати їх у своєму батьківському повсякденні.
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- Бути для доньки подругою
Якщо мама часто розповідає дитині про свої проблеми, та втрачає відчуття захищеності поруч із нею. Краще завжди фокусуватися на тому, що турбує дитину.
- Реалізовувати мрії про сина
Якщо ви мріяли про хлопчика, а народилася дівчинка, то дитина не повинна відчувати це на собі. Не варто заохочувати доньку до "хлопчачих" активностей, якщо вона сама до них не прагне.
- Говорити "Ти ж дівчинка"
Нав'язувати стандарти поведінки – не найкраще рішення для сучасних батьків. Варто акцентувати увагу не на статі, а на особистості, якою хоче бути дитина.
- Змушувати сидіти з молодшою дитиною
Діти – це відповідальність батьків. Вдаватися до допомоги старших дітей можна, але не надто часто, інакше їм доведеться жертвувати власними можливостями, і стосунки між дітьми можуть стати натягнутими.
- Покарання за бійки та "хлопчачі ігри"
По-перше, заборона завжди дає зворотний ефект, а по-друге, в цьому немає нічого страшного. Варто лише переконатися, що в такий спосіб дитина не хоче відповідати очікуванням батька.
- Вимоги бути тихою та слухняною
Це зручно для батьків, але шкодить вмінню дітей будувати власні кордони. Навпаки, важливо вчити дівчинку відстоювати власну позицію.
- Недостатньо уваги від тата
Ця проблема може в майбутньому обернутися спробами привабити холодних беземоційних чоловіків. Краще, щоб чоловіки активно проявляли свою любов до донечки.
- Вчити покладатися лише на себе
У цьому випадку виникнуть проблеми із довірою та вмінням працювати у команді. Покладатися на когось – важлива навичка, яку потрібно закладати з дитинства.
Раніше ми писали про те, які риси діти частіше успадковують від тата.