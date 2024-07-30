І це ще не вичерпний список: які речі батьки повинні казати дітям щодня

Батьки докладають багато зусиль, аби їхні діти зростали впевненими у собі особистостями. І є кілька базових речень, промовляння яких щодня дозволить досягнути успіху на цьому шляху.

Світогляд дітей та їх самооцінка спочатку будуються на тому, що кажуть їм батьки. Є кілька базових речей, які потрібно тримати у фокусі щодня, як би не розгорталися обставини.

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"Я люблю тебе"

Цих три простих слова повинні лунати з ваших вуст кожен день. Очевидно, що ми сильно любимо своїх дітей, проте ніколи не буде зайвим нагадати їм про це. У них повинне сформуватися стійке переконання: що б не сталося, батьки завжди їх люблять.

"Я пишаюся тобою"

Те, що може здаватися нам дрібницею, для дітей може коштувати багатьох зусиль та переживань. Кожен крок, який вони роблять для реалізації задуманого, повинен супроводжуватися підбадьорюванням дорослих. Так вони навчаться, що ваша увага – це не дар, який потрібно заслужити, а буденна обставина, що супроводжує їх на шляху до мрій.

"Дякую тобі"

Інколи дорослі переконані, що рутинні щоденні завдання є обов'язком дітей, який не вартує похвали. Це зовсім не так, адже малюки роблять зусилля над собою, аби зробити щось по дому або знизити активність. В дітей ще немає сформованої сили волі, тому варто забезпечити їм таку просту моральну підтримку.

"Помилятися – це нормально"

Страх помилки зруйнував куди більше яскравих мрій, аніж несприятливі обставини. Тому надзвичайно важливо навчати дітей не уникати помилок, а робити правильні висновки та змінювати тактику дій. Робіть це щодня – і колись ви здивуєтеся, який неймовірний ефект мають такі прості слова.