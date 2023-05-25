Підібрати книгу для своєї дитини може бути вкрай складно. Втім, існує класика, яка підкорює дитячі серця вже впродовж багатьох десятиліть.
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100 найкращих дитячих книжок
Журналісти BBC Culture визначили 100 найкращих дитячих книжок усіх часів. Для створення рейтингу їм довелося опитати 177 177 книжкових експертів з 56 країн.
Вони наголошують: цей список у жодному випадку не є кінцевим та вичерпним, а лише допомагає знайти щось нове та почати власні книжкові дослідження. За створення списку взялися після того, як відбулося кільки дискусій про недооціненість дитячої літератури у порівнянні з дорослою.
Кожен опитаний експерт назвав 10 книжок, і ВВС формувало список згідно з їхніми вподобаннями. Завдяки цьому вдалося отримати дуже широкий спектр дитячих казок.
Серед найбільш відомих казок до рейтингу потрапили:
- "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг;
- "Аліса в Країні Див" Льюїса Керрола;
- "Пеппі Довгапанчоха" Астрід Ліндгрен;
- "Маленький принц" Антуана де Сен-Екзюпері;
- "Хоббіт" Джона Толкіна;
- "Лев, Біла Відьма та шафа" Клайва Льюїса;
- "Чарлі та шоколадна фабрика" та "Матільда" Рональда Дала.
Ознайомитися з повним переліком зі 100 найкращих дитячих книг можна за посиланням.