Це дуже грубо: яких речей потрібно уникати всім бабусям та дідусям

Бабусі та дідусі – така надійна опора у вихованні дітей! Але є декілька речей, на які ви просто зобов'язані звертати їхню увагу.

Інколи трапляється, що бабусі та дідусі просто не хочуть приймати правила гри, адже "знають краще". Це може переходити у грубощі, на які потрібно реагувати спокійно, або твердо.

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Не приймати імені дитини

Є випадки, коли бабусі з дідусями, м'яко кажучи, не схвалюють вибору батьків. Це впливає і на звертання, інколи навіть доходить до "цей хлопчик".

Ім'я дитини – це важливо, і вона повинна його любити. Потрібно дати зрозуміти, що нічого хорошого вони таким негативним ставленням не доб'ються.

"В не були готові до ще однієї дитини"

Напевно, не варто пояснювати причин, чому ця фраза – табу. Дитина і батьки у жодному випадку не повинні ніколи почути ці слова.

Негативні коментарі щодо зовнішнього вигляду дитини або батьків

Ще один негативний паттерн, який, на жаль, інколи трапляється. Усі ми особливі, і зовнішність – це те, чим варто пишатися у будь-якому випадку. Удар по самооцінці батьків або дітей не може мати користі у жодному зі сценаріїв. Якщо колись виникають такі думки – краще себе за них насварити і тримати коментарі при собі.

Висловлення розчарування щодо статі дитини

Чиїсь незрозумілі очікування – це не провина батьків та дитини. Коли на світ з'являється немовля, цьому потрібно щиро радіти без огляду на те, хлопчик це чи дівчинка.

Сумніви у компетенції батьків

Усі без виключення батьки у світі роблять помилки, і це абсолютно нормально. Ця роль просто-таки передбачає помилки та сумніви, і складність навчання полягає у тому, що найефективніше воно відбувається через неправильні дії або рішення.

Батьки й так докорятимуть собі, якщо щось зробили не так, тому краще скерувати свої сили на підтримку та дієві поради.