Де ховаються можливості: як працюючим батькам знаходити час на дітей

Час та увага – це найцінніші подарунки, які ми можемо зробити нашим дітям. Сучасний ритм життя змушує багато та активно працювати, але це не означає, що доведеться жертвувати можливістю побешкетувати з дітьми.

Робота забирає багато часу, і інколи здається, що знайти його на щось нове просто немає можливості, повідомляє Baby 24. Кожен з нас хоче проводити з дітьми якомога більше часу, однак така можливість інколи може здаватися чимось на грані фантастики.

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Втім, є кілька простих секретів, з якими можна трішки покращити ситуацію та знайти час для спогадів, які зігріватимуть впродовж всього життя.

Просіть про допомогу

Не бійтеся звертатися за допомогою вдома та на роботі. Ви просто мусите звільнити свій час, а без сторонньої підтримки впоратися із шаленим навантаженням та встигнути ще й з дітьми час провести просто неможливо. Не бійтеся приймати допомогу, інакше вам доведеться жертвувати власними планами.

Найщасливіші моменти у житті / Фото Pixabay

Час із дітьми також повинен бути розпланований

Часто можна побачити, що робочі календарі розписані буквально по хвилинах, а час з дітьми – більш ситуативний. Це дуже неправильний підхід, який вже сам по собі сигналізує про пріоритети між роботою та дітьми. Окрім того, діти, знаючи про "особливий" день, будуть чекати його зі ще більшим нетерпінням.

Спільний інтерес

Якщо діти вже старші, ця опція виглядає просто ідеально. Ви зможете поєднати спілкування з дитиною та улюблене заняття, а це – просто джекпот для спільних вражень та яскравих емоцій.

Також така активність дозволить вам побачити характер та навички дитини більш глибоко, і за потреби трішки їх скоригувати.

Сімейні вечори

У Нідерландах заведено, що вся сім'я повинна снідати разом та ділитися новинами зі свого життя. Було б добре додати до цього ще й спільну вечірню активність: перегляд серіалу, читання книг чи інші розваги. Систематичність є одним з ключових елементів побудови щасливих стосунків, і особливо це стосується дітей.

