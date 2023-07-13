Завдяки свіжому повітрю та великому простору для ігор дитяче свято на природі обіцяє подарувати незабутні враження. Це стане унікальним досвідом як для іменинника, так і для його гостей. Про те, як врахувати всі деталі і нічого не забути, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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З чого слід почати

Вибір правильного місця має вирішальне значення для успішного проведення вечірки. Подумайте про місцевий парк, природний заповідник або навіть власний двір. Враховуйте такі фактори як безпека, доступність і зручності, як-от місця для пікніків, ігрові майданчики.

Діти і природа – це чудове поєднання / Фото unsplash

Разом з дитиною створіть запрошення, які відображатимуть тематику свята. Заохочуйте гостей одягатися зручно для активного відпочинку. Що стосується прикрас, то краще вибирайте натуральні матеріали. Встановіть різнокольорові повітряні кулі та банери, щоб додати оточенню святковий відтінок.

Чим зацікавити дітей

Заплануйте активну діяльність та ігри, щоб діти розважилися та гарно відпочили. Ось кілька ідей.

Природне полювання : підготуйте список предметів, які діти повинні знайти, наприклад, соснові шишки, певне листя, каміння різних кольорів або сліди тварин. Забезпечте їх кошиками або сумками, щоб зібрати свої скарби.

: підготуйте список предметів, які діти повинні знайти, наприклад, соснові шишки, певне листя, каміння різних кольорів або сліди тварин. Забезпечте їх кошиками або сумками, щоб зібрати свої скарби. Дослідження дикої природи : організуйте прогулянку на природі, вказуючи дорогою на цікаві рослини, тварини і птахів. Це сприятиме повазі до світу природи та розвитку емпатії.

: організуйте прогулянку на природі, вказуючи дорогою на цікаві рослини, тварини і птахів. Це сприятиме повазі до світу природи та розвитку емпатії. Ігри на свіжому повітрі: плануйте класичні ігри на свіжому повітрі, такі як перегони в мішках, перетягування канату або гонки на трьох ногах, модифікувавши їх відповідно до природного оточення.

Святкове меню

Обдумайте меню враховуючи місцевість та індивідуальні вподобання гостей. Для відпочинку на природі можна організувати пікнік (приготувавши страви вдома або замовивши у ресторані) або барбекю. Додайте зручні для дитини закуски, бутерброди, фрукти та багато освіжаючих напоїв. При складанні меню враховуйте харчові обмеження та алергію гостей.

Дитяче День народження – таке особливе свято / Фото unsplash

Безпека та комфорт

Порадьте батькам наносити сонцезахисний крем на дітей і забезпечте тінь, наприклад балдахін або парасольку. Будьте готові використовувати спрей від жуків та комарів. Майте під рукою добре укомплектовану аптечку першої допомоги на випадок будь-яких незначних травм або нещасних випадків. Також слід перевірити, чи є в цьому місці туалети. Забезпечте дезінфікуючий засіб для рук або воду для миття рук.

Підготовка до свята та його проведення завжди потребує від батьків терпіння, креативності та зосередженості. При цій всій метушні не забудьте насолодитися цим святковим днем та зробити багато-багато фото. Дитинство у малюків проходить так швидко!