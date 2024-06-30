Якщо бажаєте дітям успіху: які 5 речей не варто робити батькам

Людей, які досягають успіху, об'єднують кілька важливих рис. І часто їх розвиток закладається ще у дитинстві.

Виховати комунікабельних, щасливих та успішних нащадків – виклик для усіх батьків. Експерти назвали поширені помилки, яких точно варто уникати на цьому шляху.

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Забагато пестощів

На думку психологів, надмірні пестощі можуть негативно вплинути на показник стресостійкості та наполегливості. Зростання у дуже лагідних умовах робить дітей менш гнучкими у цих факторах.

Не йдеться про суворість, радше чіткі обов'язки та вимоги щодо виконання завдань.

Покарання через невдачу

Невдачі корисні, якщо вміти їх аналізувати. Батькам треба турбуватися про те, щоб діти опанували "мислення зростання" та бачили у невдачах нові можливості.

Песимізм

Як показали дослідження, в оптимістів більше шансів досягнути успіху, адже вони завжди шукають шляхи подолання проблем. Натомість песимісти частіше здаються вже при перших проблемах.

Оптимізм – найкраща життєва стратегія, яку вартує передати дітям.

Нерви через запитання

Допитливість – одна з найбільш яскравих рис успішних людей. Її потрібно виховувати та підтримувати, а не дратуватися. Поки діти надокучають вам запитання, доти важливо сприяти цьому інтересу.

Тривожність

Як запевняють психологи, занадто гостро на невдачі або проблеми дитини точно не варто, адже малюки копіюють реакцію батьків на події чи ситуації. Що б не сталося – прояви стресу повинні бути під контролем, і тоді жодних проявів паніки при проблемах у вашої дитини не буде.

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