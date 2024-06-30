Якщо бажаєте дітям успіху: які 5 речей не варто робити батькам

30 червня 2024, 08:45
Читать новость на русском

Джерело:

CNBC

Людей, які досягають успіху, об'єднують кілька важливих рис. І часто їх розвиток закладається ще у дитинстві.

Виховати комунікабельних, щасливих та успішних нащадків – виклик для усіх батьків. Експерти назвали поширені помилки, яких точно варто уникати на цьому шляху. 

Читайте також Залежність дитини від гаджетів: як батькам вирішити цю проблему

  • Забагато пестощів

На думку психологів, надмірні пестощі можуть негативно вплинути на показник стресостійкості та наполегливості. Зростання у дуже лагідних умовах робить дітей менш гнучкими у цих факторах. 

Не йдеться про суворість, радше чіткі обов'язки та вимоги щодо виконання завдань.

  • Покарання через невдачу 

Невдачі корисні, якщо вміти їх аналізувати. Батькам треба турбуватися про те, щоб діти опанували "мислення зростання" та бачили у невдачах нові можливості. 

  • Песимізм

Як показали дослідження, в оптимістів більше шансів досягнути успіху, адже вони завжди шукають шляхи подолання проблем. Натомість песимісти частіше здаються вже при перших проблемах. 

Оптимізм – найкраща життєва стратегія, яку вартує передати дітям. 

  • Нерви через запитання

Допитливість – одна з найбільш яскравих рис успішних людей. Її потрібно виховувати та підтримувати, а не дратуватися. Поки діти надокучають вам запитання, доти важливо сприяти цьому інтересу. 

  • Тривожність 

Як запевняють психологи,  занадто гостро на невдачі або проблеми дитини точно не варто, адже малюки копіюють реакцію батьків на події чи ситуації. Що б не сталося – прояви стресу повинні бути під контролем, і тоді жодних проявів паніки при проблемах у вашої дитини не буде. 

Раніше ми писали про тріумф українських школярів на Всесвітній олімпіаді геніїв. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська