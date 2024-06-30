Якщо бажаєте дітям успіху: які 5 речей не варто робити батькам
Джерело:CNBC
Людей, які досягають успіху, об'єднують кілька важливих рис. І часто їх розвиток закладається ще у дитинстві.
Виховати комунікабельних, щасливих та успішних нащадків – виклик для усіх батьків. Експерти назвали поширені помилки, яких точно варто уникати на цьому шляху.
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- Забагато пестощів
На думку психологів, надмірні пестощі можуть негативно вплинути на показник стресостійкості та наполегливості. Зростання у дуже лагідних умовах робить дітей менш гнучкими у цих факторах.
Не йдеться про суворість, радше чіткі обов'язки та вимоги щодо виконання завдань.
- Покарання через невдачу
Невдачі корисні, якщо вміти їх аналізувати. Батькам треба турбуватися про те, щоб діти опанували "мислення зростання" та бачили у невдачах нові можливості.
- Песимізм
Як показали дослідження, в оптимістів більше шансів досягнути успіху, адже вони завжди шукають шляхи подолання проблем. Натомість песимісти частіше здаються вже при перших проблемах.
Оптимізм – найкраща життєва стратегія, яку вартує передати дітям.
- Нерви через запитання
Допитливість – одна з найбільш яскравих рис успішних людей. Її потрібно виховувати та підтримувати, а не дратуватися. Поки діти надокучають вам запитання, доти важливо сприяти цьому інтересу.
- Тривожність
Як запевняють психологи, занадто гостро на невдачі або проблеми дитини точно не варто, адже малюки копіюють реакцію батьків на події чи ситуації. Що б не сталося – прояви стресу повинні бути під контролем, і тоді жодних проявів паніки при проблемах у вашої дитини не буде.
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