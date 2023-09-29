Коли мова заходить про успіх, то потрібно розуміти, що не існує чарівної пігулки, яка дозволить дитині стати впевненою в собі та сміливо крокувати до своїх мрій. 24 Канал зібрав поради психологів про те, як підвищити шанси дитини на те, що в майбутньому вона зможе досягати бажаного.

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Домашні справи за розкладом

Відповідальність – одна з найбільш важливих рис, коли мова йде про успіх. Завдяки їй ми вчимося вчасно виконувати поставлені завдання, навіть якщо не дуже хочеться за них братися.

Зрозуміла домашня робота та чіткі дедлайни сприятимуть тому, що ваша дитина стане відповідальною та відчуватиме свій вплив на простір довкола. Тут також важлива регулярність, щоб відповідальність стала навичкою, а не наслідком поодинокого примусу.

Підтримка – основа виховання успішної дитини / Фото Pixabay

Незалежність

Ніколи не робіть за дитину ту роботу, яку вона може зробити сама. Це стосується абсолютно всього: зав'язування шнурівок, одягання, виконання домашніх завдань тощо. Ви можете підказувати та підтримувати до певного етапу, проте фінальний результат має бути повністю роботою дитини.

Звісно, кожен з нас готовий проявити турботу та прийти на допомогу. Втім, занадто великі зусилля в цьому напрямку обернуться проблемою для вашої дитини у майбутньому, і потім боротися з ними буде складніше.

Авторитет, а не авторитарність

"Ми батьки, ми так сказали, тож роби", – це правило не надто вдале для випадку, якщо ви намагаєтеся виховати успішну дитину. Ви маєте бути авторитетом та прикладом, але озвучення завдань чи міркувань не повинні лунати у наказовому тоні.

Успішним людям доводиться бути лідерами, а авторитарне лідерство вже давно відійшло у минуле. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була лідером команди професіоналів в майбутньому, продемонструйте приклад успішної групи на прикладі сім'ї.

Говорити "з" дитиною, а не "до" дитини

Комунікація – це справжнє мистецтво та одна з найважливіших навичок у сучасному світі. Хочеться чи ні, але вам доведеться дуже добре попрацювати над собою, адже саме ви станете першими вчителями дитини з риторики, навчите підбирати інтонації та доводити свою думку до інших.

Базове правило, про яке часто забувають: розмова – це двосторонній процес. Слухайте дитину, реагуйте на емоції, навчіть контролювати свої почуття та розбирайте на деталі усі ситуації, які трапляються в її житті. У майбутньому це зробить її дуже хорошим комунікатором, а просто зараз – неабияк зміцнить ваші стосунки.