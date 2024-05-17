"Я роблю так само": співзасновник Apple Стів Возняк озвучив родинний секрет успішного виховання

Стіву Возняку вдалося долучитися до будівництва компанії, яка, без перебільшення, перевернула технологічний світ. На його думку, важливі риси успішних людей закладаються саме у дитинстві.

Всесвітньо відомий програміст Стів Возняк, який власними руками втілював ідеї Джобса, переконаний, що варто завжди прислухатися до дітей. На його думку, якщо діти чимось захоплюються, то потрібно зробити усе можливе, аби вони мали можливість розвиватися у цьому напрямку.

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Возняк переконаний: якщо допомагати дітям слідувати за їхніми захопленнями, то зростає ймовірність, що в майбутньому вони будуть щасливими та успішними. Цю стратегію обрали його батьки, і він дотримується її з власними дітьми.

Батьки дозволили мені слідувати за своїм серцем. Коли діти щось полюбили, коли у них є пристрасть, батькам просто необхідно підтримувати їх на цьому шляху,

– наголосив він.

Возняк став студентом Університету Колорадо, мріючи здобути диплом з інформатики. Його батьки мали гроші лише на один рік навчання, та й то поза штатом, однак в усьому заохочували рішення сина. Вже через рік Стіва виключили за те, що він проникнув у систему та розсилав жартівливі повідомлення.

Потім він вступив до коледжу, де познайомився зі Стівом Джобсом. І два друга створили компанію, яка першою в історії сягнула капіталізації в 1 трильйон доларів.

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