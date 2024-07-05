Юристи ГО "Донбас СОС" розповіли Baby 24 про послугу "Муніципальна няня" та алгоритм дій для тих, хто хоче нею скористатися.

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Що це за послуга

"Муніципальна няня" – це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків або опікунів дитини. Скористатися нею можуть ВПО та сім'ї, які проживають на територіях, де в умовах воєнного стану не працюють садочки. Вік дітей, за якими можливий догляд – до 6 років (для визначених категорій). Послуги нянь оплачує держава.

Також держава запрошує до співапрці тих, хто готовий доглядати за дітьми за винагороду.

Хто може скористатися послугою:

Батьки, опікуни дитини, які доглядають за:

дитиною до 3-х років, якщо один із батьків, опікунів є ВПО;

дитиною до 6-ти років, яка разом із батьками, опікунами проживає на територіях, де неможливо забезпечити функціонування садочків. Про припинення діяльності закладів дошкільної освіти потрібно надавати підтвердження (це копія рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. У разі розміщення такого рішення на сайтах відповідної ради, підтвердження не надається);

дитиною до 6-ти років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи;

дитиною до 6-ти років, яка потребує додаткового догляду. Зокрема, це дитина з інвалідністю, або хвора на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність.

Важливо! ВПО можуть скористатися послугою "муніципальна няня" незалежно від місця проживання та без прив’язки до функціонування садочків. Достатньо мати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Хто може бути "муніципальною нянею"

Стати нянею можуть дядько, тітка, бабуся, дідусь. Батьки – ні. Для того, щоб стати стороння особа. Для того, зщоб працювати "муніципальною нянею", потрібно відкрити фізичну особу-підприємця, або відкрити юиридичну особу.

Який розмір відшкодування

При повній завантаженості (не більше 165 годин на місяць) сума відшкодування від держави складає 7100 гривень за дитину. Відшкодування виплачується щомісяця заявникам послуги, тобто батькам чи опікунам. Саме тому вся відповідальність за подання документів лягає на них.

Батьки можуть платити няні більше, 7100 – це фіксована сума від держави.

Алгоритм дій

Батькам, які хочуть оформити послугу, потрібно:

знайти "муніципальну няню" (якщо сім'я вже користується послугами няні, то вона повинна бути зареєстрована як ФОП);

укласти з "муніципальною нянею" письмовий договір;

звернутися до ЦНАПу/органу соцзахисту населення з заявою та пакетом документів, або подати документи онлайн;

щомісяця надавати підтвердження здійснення догляду за дитиною та витрати на оплату муніципальній няні.

Подати заяву можна до ЦНАПу, органу соціального захисту населення або уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

У разі виникнення запитань ГО "Донбас СОС" запрошує звертатися за номером 0 800 309 110 (дзвінки безкоштовні), або писати на Viber, WhatsApp або Telegram за номером 093 500 69 18.

