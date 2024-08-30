Як полегшити тривогу вашої дитини в перший день у дитячому садку

Багато дітей, які починають навчатися у дошкільному закладі, в перший день відчувають хвилювання. Батьки та вихователі мають працювати разом, щоб полегшити стан малюка.

Цілком зрозуміло, що діти хвилюються з приводу свого першого дня в дитячому садку. Уявіть, як це: раптово покинути звичний домашній затишок і опинитися у незнайомому місці.

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Як допомогти дитині

Є способи, за допомогою яких батьки та вихователі можуть полегшити адаптацію дітей. Попросіть у вчителя вашої дитини копію розкладу щоденних занять перед початком відвідування, щоб ви могли поговорити з дитиною про її день у садочку та допомогти зв’язати його з домом.

Читання книг про інших дітей, які можуть відчувати страх і тривогу щодо початку відвідування садка, може втішити малюків, які мають такі ж почуття.

Запевніть дитину, що ви повернетесь, і нехай прощання буде коротким і приємним. Якщо ви затримаєтеся, вашій дитині буде важче побачити, як ви йдете, і вона може навіть сильніше плакати наступного разу, якщо зрозуміє, що це ефективний спосіб змусити вас залишитися.

Як би важко вам не було піти, поки ваша дитина плаче, є велика ймовірність, що вона весело гратиметься незабаром після того, як ви зникнете з поля зору. Але не вислизніть, оскільки це може підірвати довіру вашої дитини та посилити тривогу при розлуці. Завжди обов'язково прощайтеся.

Найважливіше, про що ви повинні пам’ятати: ваша дитина з часом звикне до нової класної кімнати. Деяким дітям може знадобитися трохи більше часу, ніж іншим, але річ у тому, що це обов'язково станеться, особливо. Вам потрібно лише озброїтися терпінням та розумінням та не припиняти заохочувати сприймати садочок як веселе та захоплююче місце.

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