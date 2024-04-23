"Ми їх підкупляємо": зірковий Майкл Дуглас розповів неочікувану правду про дорослих дітей

Коли діти покидають батьківський будинок, нагода провести з ними час випадає нечасто. Втім, Майклу Дугласу вдалося знайти спосіб це організувати.

Діти зіркової пари Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс вже живуть окремо від батьків. Але актори знайшли спосіб проводити багато часу разом, адже сім'я – це найважливіше, що є у житті!

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Як зізнався 79-річний Дуглас, їм з дружиною доводиться підкупляти дітей. Щоправда, мова йде далеко не про гроші, хоча без них тут ніяк.

Зіркова сім'я любить вирушати з дітьми у подорожі.

Ми з Кетрін щасливі тим фактом, що наші діти Ділан і Керіс все ще люблять подорожувати з нами. Ми завжди плануємо наперед, куди хочемо поїхати. Нам доводиться "підкупляти" їх красивими місцями,

– пожартував Майкл.

Увесь свій час Дуглас присвячує сім'ї / Фото з інстаграму mib_india

Втім, актор наголосив: неважливо, як та де проводити час з дітьми, головне, щоб він просто був. Миті сімейного щастя не потребують великих фінансових інвестицій, але вони є найбільш цінними.

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