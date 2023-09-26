Дівчаткам можна все

На телеекранах 51-річний Двейн Джонсон завжди постає грізною силою, яка ніколи не дозволить знущатися з себе або чинити кривду проти інших. Втім, у стінах власного дому непохитний "Скеля" – не крутий хлопець з горою м'язів, а дбайливий татусь, який дозволяє своїм донькам ледь не все.

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Нещодавно у соціальних мережах зірки з'явився черговий доказ того, що вдома правила диктують Жасмін та Тіана. Коли їм нічим зайнятися, вони одразу намагаються "вдосконалити" зовнішність свого татуся.

Цього разу черга дійшла до лисини Двейна Джонсона. Дівчатка вирішили намалювати на потилиці актора оригінальне обличчя, яке доповнили елементами рукоділля.

Як доньки познущалися з Двейна Джонсона: відео

https://baby.24tv.ua/yaki-prizvishha-davali-pozashlyubnim-dityam-ukrayini_n2398683

Я знову попався на той самий трюк. "Тату, можна відірвати тебе на кілька хвилин? І знову перед зустріччю у ZOOM, тому я попросив нічого не робити з моїм обличчям. Втім, цю частину обіцянки вони таки виконали. Зрештою, зустріч зачекає, адже найкраща робота – це бути татом,

– прокоментував кумедний випадок актор.

Підписники щиро посміялися з творчості доньок актора та навіть взялися сперечатися, на кого більше схоже обличчя, яке створили дівчатка.