Вчені знайшли сполуку, яка провокує раннє статеве дозрівання: вона практично оточує дітей

Раннє статеве дозрівання є проблемою, причину якої вчені намагаються знайти вже тривалий час. Схоже на те, що їм вдалося досягнути великого прогресу у цьому напрямку.

Проблема набирає глобальних обертів

Вчені стурбовані частотою раннього статевого дозрівання дівчаток, йдеться про початок менструацій у віці 9 років. З 1950 року показник збільшився більш ніж у 3 рази.

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На думку науковців, генетика, маса тіла і соціально-економічні стреси – не єдині фактори, які провокували раннє статеве дозрівання. І нещодавнє дослідження показало, що вплив на це явище мала доволі поширена хімічна сполука.

Що знайшли вчені

Дослідники припускають, що свою роль у ранньому статевому дозріванні може грати мускусна амбретта. Це сполука, яка широко використовується у засобах особистої гігієни, пральних порошках та широкому спектрі іншої повсякденної продукції.

Дослідження показало, що ця сполука взаємодіє з рецептором у гіпоталамусі мозку, який відповідає за статеве дозрівання. Зокрема вона стимулює вивільнення гормону ГнРГ, який необхідний для виробництва таких статевих гормонів як прогестерон, естроген і тестостерон.

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