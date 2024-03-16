Як часто потрібно мити голову дитині: яку грубу помилку роблять усі батьки

Батьки дуже прискіпливо ставляться до дитячої гігієни. Іноді це навіть переходить межі потрібного, однак трагедії з цього робити не варто.

Як часто треба мити дитині голову шампунем

Дорослі дуже часто сприймають гігієну дітей як свою власну, інформує 24 Канал. Це не зовсім правильно, з огляду на те, що дитяча шкіра ніжніша, і в них ще немає такого потовиділення, як у дорослих.

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Експерти наголошують, що мити дитині голову шампунем щодня немає потреби. У малюків волосся жирніє не так швидко, як у дорослих, тому можна робити це не так часто.

Допомогти прийняти рішення може дуже просте правило: чим менша дитина, тим рідше потрібно мити їй голову шампунем. Річ у тому, що головний фактор, як впливає на жирність волосся – це гормони, а точніше виділення шкірного себуму (жиру) на шкірі голови внаслідок їхньої роботи.

У дітей гормони починають активно працювати у 13 – 16 років, коли починається період статевого розвитку. Саме тоді батьки починають помічати, що волосся на голові дітей стає жирним куди швидше.

Відповідно, поки не почався цей період, часто мити дитині голову шампунем не варто. У деяких випадках це навіть може призводити до свербежу, стягнутості та інших пошкоджень шкіри на голові.

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