Батькові довелося розважати іграшку сина: фото Птеродактиля "підірвали" мережу
Джерело:Х Sashko Kulchytsky
Діти дуже ревно ставляться до своїх улюблених іграшок. Аби ті не "сумували", батькам інколи доводиться йти на неймовірні вчинки.
Веселі вихідні Птеродактиля
Як розповів користувач соціальної мережі Х Олександр Кульчицький, його син Лев забув улюблену іграшку – плюшевого Птеродактиля – у дитячому садку. Хлопчик їхав з мамою з міста на вихідні та дуже плакав через те, що не може взяти іграшку із собою.
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Я пообіцяв, що заберу Птеродактиля, і ми будемо гратися, щоб йому не було сумно,
– розповів чоловік.
Аби хлопчик знав, що його улюбленій іграшці не сумно, тато надсилав йому фотографії розваг Птеродактиля. Креативність тата просто "підірвала" мережу.
Птеродактиль смачно їв ...
Батько фотографував сину день з життя його іграшки / Фото з соцмережі X Sashko Kulchytsky
… не забував чистити зуби…
"Рутина" Птеродактиля/ Фото з соцмережі X Sashko Kulchytsky
… весело розважався…
Птеродактиль навіть літав/ Фото з соцмережі X Sashko Kulchytsky
Дозвілля улюбленої іграшки / Фото з соцмережі X Sashko Kulchytsky
… та нагадував хлопчику, що сильно його любить.
Улюбленець навіть написав послання хлопчику / Фото з соцмережі X Sashko Kulchytsky
Користувачі мережі відзначили креативність тата, а маленький Левчик не сумував через те, що забув свою улюблену іграшку.