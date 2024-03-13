Батькові довелося розважати іграшку сина: фото Птеродактиля "підірвали" мережу

Діти дуже ревно ставляться до своїх улюблених іграшок. Аби ті не "сумували", батькам інколи доводиться йти на неймовірні вчинки.

Веселі вихідні Птеродактиля

Як розповів користувач соціальної мережі Х Олександр Кульчицький, його син Лев забув улюблену іграшку – плюшевого Птеродактиля – у дитячому садку. Хлопчик їхав з мамою з міста на вихідні та дуже плакав через те, що не може взяти іграшку із собою.

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Я пообіцяв, що заберу Птеродактиля, і ми будемо гратися, щоб йому не було сумно,

– розповів чоловік.

Аби хлопчик знав, що його улюбленій іграшці не сумно, тато надсилав йому фотографії розваг Птеродактиля. Креативність тата просто "підірвала" мережу.

Птеродактиль смачно їв ...



Батько фотографував сину день з життя його іграшки / Фото з соцмережі X Sashko Kulchytsky

… не забував чистити зуби…



"Рутина" Птеродактиля/ Фото з соцмережі X Sashko Kulchytsky

… весело розважався…



Птеродактиль навіть літав/ Фото з соцмережі X Sashko Kulchytsky



Дозвілля улюбленої іграшки / Фото з соцмережі X Sashko Kulchytsky

… та нагадував хлопчику, що сильно його любить.



Улюбленець навіть написав послання хлопчику / Фото з соцмережі X Sashko Kulchytsky

Користувачі мережі відзначили креативність тата, а маленький Левчик не сумував через те, що забув свою улюблену іграшку.