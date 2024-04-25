У таке одразу й не повіриш: жінка виховала 74 підлітки за 38 років

Виховання дітей – справа дуже нелегка, а тим паче підлітків. Однак є люди, чия добра душа прагне допомогти якомога більшій кількості людей.

Норма Шоу – це британка, якій по праву належить титул "супермами". Разом з чоловіком вона кілька десятиліть піклувалася про підлітків, які опинилися у складній життєвій ситуації.

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Зараз їй 83, а чоловік Ієн помер у 2021. Половину свого життя пенсіонерка з Портсмута присвятила піклуванню про чужих дітей, яких завжди сприймала як своїх.

З Ієном вон одружилася у 41 рік, і пара одразу вирішила допомагати дітям-підліткам. Загалом їм вдалося подарувати сім'ю 78 дітям.

Я б дуже хотіла мати дітей, але через те, що в дитинстві в мене була страшна хвороба, я не змогла. Нам обом дуже сподобалося бути прийомними батьками, ми намагалися показати, що таке нормальна сім'я,

– розповіла неймовірна жінка.

Спочатку підлітки не могли повірити, що чужі люди можуть так добре до них ставитися. Цікаво, що найперша підопічна, яка потрапила під їхню опіку, вже сама стала бабусею.

Найдовше дитина перебувала в будинку Ієна та Норми 4,5 роки. Жінка запевняє – бачити, як змінилося їхнє життя, було справжнім щастям. Початок їхнього життя був далеко непростим, однак завдяки любові Норми десяткам підлітків вдалося стати на правильний шлях.