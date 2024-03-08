Старші та молодші брати і сестри: хто і чому більше заробляє

Брати та сестри – це особливий зв'язок, проте інколи вони так сильно відрізняються! Вчені навіть помітили певну тенденцію у їхніх заробітках.

Цікава гіпотеза вчених

Група дослідників помітила, що старші діти зазвичай мають кращі результати когнітивних тестів та більше заробляють. Однак вони сперечаються щодо того, яка причина цієї тенденції.

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Як свідчить звіт Національного бюро економічних досліджень Данії, молодші діти часто хворіють у дитинстві, що є потужним фактором стримання. Особливо це помітно, коли різниця у віці дітей не надто велика.

Схильність до хвороб має фінансові наслідки у майбутньому. Вивчення дітей, які народилися в Данії з 1981 по 1989 роки показало, що старші діти заробляли на 2,4% більше.

Молодші брати і сестри з більш високим ризиком зараження вірусом у дитинстві мають нижчі заробітки в дорослому віці,

– заявила Мельтем Дайсал, доцентка факультету економіки Копенгагенського університету.

Одне з припущень – респіраторні захворювання можуть негативно впливати на розвиток дітей. Нерівність у показниках здоров'я та різниці у фінансових доходах між молодшими та старшими братами і проглядається у всіх даних.

Дейсал розповіла, що цю тенденцію помітили при дослідженні інших країн та культур. Наприклад, різниця в IQ норвезьких дітей склала 3 бали. Різниця у річному доході в майбутньому – від 2%. У США первістки також розповіли про вищий показник зарплати – тут більше шестизначних показників.

Однак є дослідження, які спростовують цей зв'язок та підкреслюють, що існує ймовірність більших інвестицій у раннє навчання старших дітей. До наступних дітей батьки ставляться менш суворо та часто навіть делегують догляд за ними старшим братам або сестрам, в яких зростає рівень відповідальності. Саме ця навичка потім може стати ключовою у дорослому житті та в роботі.